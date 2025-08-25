БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Млада жена почина след раждане в болница в Русе

У нас
Установяват се причините за смъртта на родилката, започнала е и вътрешна проверка в болницата

Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Снимка: Архив/БТА
21-годишна жена е починала след раждане в отделение "Акушерство и гинекология" в Университетска болница "Канев" в Русе. Това съобщи директорът на лечебното заведение Иван Иванов, като отбеляза, че все още се очакват резултати от аутопсията, за да се установят причините за смъртта на жената.

Случаят е от 23 август, събота, сутринта, каза директорът "Медицински дейности" на болницата д-р Лидия Стефанова. Тя добави, че жената е постъпила в лечебното заведение в 3.30 ч. на 21 август, а в 4.20 ч. е родила спонтанно момче. Бебето е било в добро общо състояние.

Персоналът в събота сутринта е бил в пълен състав, без дефицит. Родилката е заявила, че има болки, което кореспондира с напредналата ѝ бременност и нормалното раждане, коментира още д-р Стефанова. След консултация с хирург, жената е преминала през скенер, който не е показал нарушения в тазовата област. След това жената се е изкъпала и пак се е оплакала от болки. Третирана е с аналгетици и при смъкването ѝ от родилна зала в интензивен сектор е загубила съзнание. Извиканият анестезиолог е извършил 90-минутна кардиопулмоналната ресусцитация. Родилката обаче е починала.

Снимка: БТА

Д-р Лидия Стефанова добави, че за целия период от 52 часа на родилката са правени образни, лабораторни и АГ изследвания. При анамнезата не е имало данни за съпътстващи заболявания. Тя коментира, че е предизвикана аутопсия и е уведомена Окръжната прокуратура.

Извършва се и вътрешна проверка в болницата по настояване на директора ѝ Иван Иванов. Той заяви, че ако се наложи, ще има и втора съдебномедицинска експертиза. Близките са уведомени за това.

#болница в Русе #починала родилка

