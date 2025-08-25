БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи

от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Вода от чешмите тече по два часа сутрин и два часа вечер и въпреки уверенията на РЗИ, че е годна за пиене хората се съмняват в нейното качество

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Плевен започна спешна реконструкция на вътрешен водопровод в промишлената зона, който води до най-чести аварии в града. Ремонтът е част от извънредните мерки за справяне с водната криза, набелязани на първото заседание на временната комисия към Общинския съвет. Тази сутрин жители на Плевен отново поискаха оставката на кметската управа и на ВиК .

За да стабилизират водоподаването в Плевен спешно се рехабилитират най-повредените тръбопроводи в града, съобщиха от ВиК. Подменени са водопроводна мрежа и инфраструктура по ул. "Рила", бул. "Димитър Константинов", както и основните водопроводи за селата Ясен, Черковица и Садовец.

Най- тежка е ситуацията в крайните квартали на Плевен. Според кмета Валентин Христов вече са започнали изчисления къде загубите са най-големи.

Валентин Христов – кмет на Плевен: "ВиК е разработвала такава карта, в която градът е зониран на пет зони, където са най-големите загуби. За съжаление, наистина в тези квартали, като "Дружба", там е най-тежко положението."

Вода от чешмите тече по два часа сутрин и два часа вечер и въпреки уверенията на РЗИ, че е годна за пиене хората се съмняват в нейното качество.

"Това е от снощи, вижте какво тече от крановете. РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - с кеф бих ги почерпил неограничено количество".

"Безхаберие. Да се хванат и да оправят тръбите".

Плевенчани посрещнаха кметския екип на път за работа и поискаха конкретен отговор: Кога ще имат вода? Влязоха в остър спор със зам.-кмета Лидия Петкова.

Потърпевшите жители ще сезират Европейската прокуратура за безводието в Плевен и се заканват, че от първи септември ще спрат да си плащат сметките към ВиК.

#Плевен #водна криза #безводие

Сирийски граждани у нас протестираха пред МВР с искане за по-бързо издаване на визи за семействата им
Сирийски граждани у нас протестираха пред МВР с искане за по-бързо издаване на визи за семействата им
Предупреждават за възможни затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти
Чете се за: 00:37 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Чете се за: 03:15 мин.
Мерки в атракционите: Иван Кристоф предлага създаване на база данни с протоколи за безопасност
Чете се за: 02:05 мин.
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
44833
Чете се за: 02:37 мин.
Мюзикалът "Коса": Дългоочакваната премиера на операта в Пловдив
Чете се за: 00:57 мин.

Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов": Състоянието му остава тежко
Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
