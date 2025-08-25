Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи

В Плевен започна спешна реконструкция на вътрешен водопровод в промишлената зона, който води до най-чести аварии в града. Ремонтът е част от извънредните мерки за справяне с водната криза, набелязани на първото заседание на временната комисия към Общинския съвет. Тази сутрин жители на Плевен отново поискаха оставката на кметската управа и на ВиК .

За да стабилизират водоподаването в Плевен спешно се рехабилитират най-повредените тръбопроводи в града, съобщиха от ВиК. Подменени са водопроводна мрежа и инфраструктура по ул. "Рила", бул. "Димитър Константинов", както и основните водопроводи за селата Ясен, Черковица и Садовец.

Най- тежка е ситуацията в крайните квартали на Плевен. Според кмета Валентин Христов вече са започнали изчисления къде загубите са най-големи.

Валентин Христов – кмет на Плевен: "ВиК е разработвала такава карта, в която градът е зониран на пет зони, където са най-големите загуби. За съжаление, наистина в тези квартали, като "Дружба", там е най-тежко положението."

Вода от чешмите тече по два часа сутрин и два часа вечер и въпреки уверенията на РЗИ, че е годна за пиене хората се съмняват в нейното качество.

"Това е от снощи, вижте какво тече от крановете. РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - с кеф бих ги почерпил неограничено количество".

"Безхаберие. Да се хванат и да оправят тръбите".

Плевенчани посрещнаха кметския екип на път за работа и поискаха конкретен отговор: Кога ще имат вода? Влязоха в остър спор със зам.-кмета Лидия Петкова.

Потърпевшите жители ще сезират Европейската прокуратура за безводието в Плевен и се заканват, че от първи септември ще спрат да си плащат сметките към ВиК.