Гражданите в Плевен протестират срещу безводието

Повече от 100 хиляди души са засегнати от строгия воден режим в региона

гражданите плевен протестират безводието
Снимка: БТА
Слушай новината

"Без вода няма живот" - така протестират хората в Плевен днес, притиснати в ежедневието си от кризата с питейна вода. Тяхната демонстрация започна с протест пред ВиК дружеството в града и продължи с протестно шествие към общината. Хората настояват за реални действия и конкретни, бързи стъпки.

Хората в региона страдат заради безводието от години. Повече от 100 хиляди души са засегнати от строгия воден режим в Плевенско. Те излизат на протест за втори път и настояват властите да вземат мерки за справяне с проблема.

За незаконни действия на хора от ВиК намекна организаторът на протеста Борислав Цветанов днес и каза, че ще предостави като доказателство записи. Вчера БНТ научи, че вече са установени рисковите участъци от водопровода с най-големи загуби, а утре сутринта в Плевен ще се проведе извънредно заседание на общинския съвет по темата.

Втори протест на жителите на Плевен срещу безводието. Хората от града са подложени на строгия воден режим за поредна година, а ограниченията са все по-трудни. Сега водата се пуска за около 6-7 часа в денонощието – по три часа сутрин и още толкова вечер.

"Те се некадърни, те се дезориентирани и ние трябва да вземем нещата в свои ръце", каза Борислав Цветанов, организатор на протеста.

Участниците в протеста се събраха пред сградата на ВиК дружеството и хвърлиха към входа на сградата празни бутилки, туби от вода и други отпадъци. С викове “Оставка”, “Мафия” и призиви за гражданско неподчинение протестът се премести пред сградата на Община Плевен.

"Да, на мен лично ми дотегна и затова съм тук днес, защото съм потресена от това, което се случва в града с безводието. Не с безводието , а това което не прави никой по този въпрос", коментира Теодора Иванчева.

От местното ВиК оправдават водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа. Заради проблема в града беше създаден кризисен щаб, на който беше решено от понеделник да започне определяне на места за спешни сондажи. На извънредна парламентарна комисия по проблема тази седмица стана ясно, че в Плевен все още няма готови проекти за справяне с водната криза, въпреки че тя продължава с години.

"Единственият ни интерес е нормални условия за живот в град Плевен и докато институциите, властите и политиците не бъдат контролирани от такива граждански надзори, те няма да си свършат работата както трябва", каза Миглена Цанова, сдружение "Антикорупция".

Вчера пред БНТ председателят на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града проф. Ганчо Димитров заяви, че вече са открити най-компрометираните тръбопроводи в Плевен и са предприети незабавни действия за преодоляване на кризата. Предвижда се спешната им подмяна, зониране на мрежата и регулиране на налагането.

В момента в страната 260 000 души в 16 града и 283 села са на воден режим, показват данните на регионалното министерство. Само в Плевенско са над 100 хиляди.

#Плевен #водна криза #протест

