Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски удар по болница в Газа

Журналисти загинаха в Газа, докато предават на живо в ефир. Най-малко 20 души, сред тях петима наши колеги бяха убити при израелски удари срещу болница Насер в южната част на ивицата Газа. Оператор и фотограф на Ройтерс, журналисти от Асошиейтед прес и Ал Джазира, репортер на свободна практика - всички те са на последния етаж на болница Насер в Хан Юнис, откъдето излъчват на живо за израелските удари.

Покосени са при два последователни удара. Израел потвърди за ударите, но няма информация защо мишена е именно мястото, където се намират журналистите.

Четвъртият етаж на болница "Насер" в град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа. Дрон поразява терасата, от която журналисти на водещите световни агенции предават на живо

5 минути след първия удар следва втори срещу същата тераса. Убитите са най-малко 20, сред тях петима журналисти - операторът на агенция Ройтерс Хусам ал Масри е убит още при първия удар. При втората атака загива фотографът на Ройтерс Хатем Халед. Убита е 33-годишната Мариам Дага - журналист на свободна практика от Асошейтед прес. От Ал Джазира е убит Мохамед Салама, както и фотографът Моаз Абу Таха.

"Кадрите ясно показват, че журналистите са снимали, както обикновено, от последните етажи на болницата "Насер", откъдето се виждат лагерите. Атакувани са с дрон. Убити са на място при първата атака, следва втори удар на същото място, докато някои журналисти и гражданска отбрана оказват първа помощ. Няма предупреждение за нито една от атаките", посочи Фади Умар - хуманитарен служител.

От израелската армия потвърждават, че са извършени удари в района на "Насер", но не съобщават кои са мишените.

"Израелската армия съжалява за нанесените щети на лица, които не са замесени и журналистите не са мишени. Действията на израелската армия целят минимални вреди за цивилните, като същевременно се гарантира безопасността на израелските военнослужещи."

Операторът на Ройтерс Хусам ал Масри загива, докато излъчва последните си кадри от върха на болница "Насер". В последният му репортаж от събота мъж описва района на болницата.

"Напълно безопасна хуманитарна зона, това е северната порта към Асдаа, всички тук - възрастни, жени, деца търсят безопасно и тихо място."

Световните медии осъдиха остро атаките срещу журналисти и поискаха обяснение и повече информация от израелската армия и власти. Турция определи ударите като атака срещу свободата на словото. От организацията "Репортери без граници" поискаха извънредна среща, посветена на убийствата на журналисти.

"Кога и къде ще спре това? Ще позволим ли на израелската армия да продължи да убива журналисти? Има международно право, има гаранции за сигурността на репортерите в конфликтни точки и нищо от това не се прилага. Трябва да е ясно, че нито един от убитите журналисти не е терорист", заяви Тибо Брютен - генерален директор на "Репортери без граници"

А в подстъпите на ивицата армада от танкове и израелски самолети от въздуха продължават да обстрелват източните и северните предградия на град Газа в подготовка за пълното му превземане.

"Не, няма да напуснем. Така или иначе сме мъртви - дали ще е днес или утре, мъртви сме. Ще умрем на родна земя", коментира Шади ал-Араби - жител на Газа.

Планът за превземане на град Газа е в изчакване, за да се даде време на посредниците от Египет и Катар за възобновяване на преговорите за примирие. В Джеда, Саудитска Арабия, държавите от Организацията за ислямско сътрудничество се събраха на извънредна среща, посветена на ситуацията в Газа и призоваха за незабавно прекратяване на военните действия и за решение за две държави.