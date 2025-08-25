БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски удар по болница в Газа

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Запази

Тел Авив потвърди за ударите, но не съобщава кои са били мишените

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Журналисти загинаха в Газа, докато предават на живо в ефир. Най-малко 20 души, сред тях петима наши колеги бяха убити при израелски удари срещу болница Насер в южната част на ивицата Газа. Оператор и фотограф на Ройтерс, журналисти от Асошиейтед прес и Ал Джазира, репортер на свободна практика - всички те са на последния етаж на болница Насер в Хан Юнис, откъдето излъчват на живо за израелските удари.

Покосени са при два последователни удара. Израел потвърди за ударите, но няма информация защо мишена е именно мястото, където се намират журналистите.

Четвъртият етаж на болница "Насер" в град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа. Дрон поразява терасата, от която журналисти на водещите световни агенции предават на живо

5 минути след първия удар следва втори срещу същата тераса. Убитите са най-малко 20, сред тях петима журналисти - операторът на агенция Ройтерс Хусам ал Масри е убит още при първия удар. При втората атака загива фотографът на Ройтерс Хатем Халед. Убита е 33-годишната Мариам Дага - журналист на свободна практика от Асошейтед прес. От Ал Джазира е убит Мохамед Салама, както и фотографът Моаз Абу Таха.

"Кадрите ясно показват, че журналистите са снимали, както обикновено, от последните етажи на болницата "Насер", откъдето се виждат лагерите. Атакувани са с дрон. Убити са на място при първата атака, следва втори удар на същото място, докато някои журналисти и гражданска отбрана оказват първа помощ. Няма предупреждение за нито една от атаките", посочи Фади Умар - хуманитарен служител.

От израелската армия потвърждават, че са извършени удари в района на "Насер", но не съобщават кои са мишените.

"Израелската армия съжалява за нанесените щети на лица, които не са замесени и журналистите не са мишени. Действията на израелската армия целят минимални вреди за цивилните, като същевременно се гарантира безопасността на израелските военнослужещи."

Операторът на Ройтерс Хусам ал Масри загива, докато излъчва последните си кадри от върха на болница "Насер". В последният му репортаж от събота мъж описва района на болницата.

"Напълно безопасна хуманитарна зона, това е северната порта към Асдаа, всички тук - възрастни, жени, деца търсят безопасно и тихо място."

Световните медии осъдиха остро атаките срещу журналисти и поискаха обяснение и повече информация от израелската армия и власти. Турция определи ударите като атака срещу свободата на словото. От организацията "Репортери без граници" поискаха извънредна среща, посветена на убийствата на журналисти.

"Кога и къде ще спре това? Ще позволим ли на израелската армия да продължи да убива журналисти? Има международно право, има гаранции за сигурността на репортерите в конфликтни точки и нищо от това не се прилага. Трябва да е ясно, че нито един от убитите журналисти не е терорист", заяви Тибо Брютен - генерален директор на "Репортери без граници"

А в подстъпите на ивицата армада от танкове и израелски самолети от въздуха продължават да обстрелват източните и северните предградия на град Газа в подготовка за пълното му превземане.

"Не, няма да напуснем. Така или иначе сме мъртви - дали ще е днес или утре, мъртви сме. Ще умрем на родна земя", коментира Шади ал-Араби - жител на Газа.

Планът за превземане на град Газа е в изчакване, за да се даде време на посредниците от Египет и Катар за възобновяване на преговорите за примирие. В Джеда, Саудитска Арабия, държавите от Организацията за ислямско сътрудничество се събраха на извънредна среща, посветена на ситуацията в Газа и призоваха за незабавно прекратяване на военните действия и за решение за две държави.

#Израел срещу Хамас #Газа #журналисти #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
3
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
4
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
5
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
6
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Близък изток

Мохамед Халаф: Все по-трудно ще става за хората в Газа
Мохамед Халаф: Все по-трудно ще става за хората в Газа
Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен
Чете се за: 01:02 мин.
Палестински телевизионен оператор е убит в Газа Палестински телевизионен оператор е убит в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Пореден протест в Тел Авив за освобождаването на заложниците Пореден протест в Тел Авив за освобождаването на заложниците
Чете се за: 00:47 мин.
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко Борбата за живота на 4-годишния Мартин продължава в „Пирогов“: Състоянието му остава тежко
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ