Мохамед Халаф: Все по-трудно ще става за хората в Газа

Чете се за: 00:57 мин.
По света
Все повече се вижда, че за Израел става все по-трудно да оправдае действията си. И в Европа има критики срещу действията на Нетаняху. Все по-трудно ще става за хората в Газа. Така коментира ситуацията в Близкия Изток Мохамед Халаф.

Той разказа, че Газа се нарича "Пастионът на Хамас" заради многото тунели, разположени там.

"Окупирането на цялата Ивица Газа задължава израелците да се грижат за хората там. Мисля, че ние ще бъдем свидетели на следващите дни на ескалация. Макар че току що слушах едно изказване на шефа на Генералния щаб, в което той каза, че има подготвено споразумение т.е. това, което се предлага от съветника на президента Тръмп".

Вижте целия разговор във видеото

