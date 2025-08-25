В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада

Близо три пъти повече горски и полски територии са обхванали пожарите в Югозападна България този летен сезон в сравнение с предишната 2024 година. Това показват данните на пожарната. Какви са причините да се увеличи драстично тази негативна статистика?

"Особено големият пожар над Илинденци засегна над 45 000 декара. Като основна причина за произшествията за пожарите е бурното разпространение, благодарение на силния вятър, който беше дни наред и достигаше до 70км/ч. Може би и това е причината за толкова бурното разпространяващи се пожари на територията на нашата област, а и в страната", това каза в "Денят започва" комисар Валентин Василев - директор на РДПБЗН - Благоевград.

Високите температури са още един фактор, който влияе върху бурното разпространение на пожарите, както и сушата. Индексът за пожароопасност в Благоевргадска област седмици наред е бил висок, посочи комисар Василев.

Допълни, че обходите в района на Илинденци продължават, тъй като освен там има и други произшествия в района на Сандански, Кресна, Струмяни и Петрич.

Извършват се огледи с дрон за евентуални признаци за горене.

