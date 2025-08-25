БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Изпитите ще се проведат в над 400 училища в страната

Днес ще се проведат държавни зрелостни изпити – по профилиращ предмет и по професия. Очаква се на матурите да се явят над 3500 ученици.

Изпитите ще се проведат в над 400 училища в страната.

Официалният старт на изпита е в 8.30 ч. Зрелостниците обаче трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят лична карта и служебна бележка. Най-предпочитани за матурите са английски език, география и биология.

Част от учениците от професионални гимназии ще защитават дипломен проект, други ще развиват изпитна тема или ще решават тест по теория на професията.

На тази сесия се явяват и зрелостници, които не са се явили на предишни изпити или вече имат диплома, но искат да подобрят оценката си за кандидатстване в университет.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември.

Още от: Образование

Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия
Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
Чете се за: 01:35 мин.
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ "Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ
Чете се за: 01:30 мин.
Над 160 училища останаха без директори след проведените конкурси Над 160 училища останаха без директори след проведените конкурси
Чете се за: 03:40 мин.
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
10055
Чете се за: 02:00 мин.
280 образователни институции са с новоизбрани директори след конкурси 280 образователни институции са с новоизбрани директори след конкурси
Чете се за: 01:32 мин.

