БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мерки в атракционите Иван Кристоф предлага създаване на база данни с протоколи за безопасност

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Създаване на база данни с информация за прецеденти в екстремните спортове. Това е идеята на Иван Кристоф, известен и като "човека паяк". Желанието му е да има ясни стандарти в България за безопасна работа на атракциони, за да се минимализират инцидентите.

Обединяване на информация за протоколи за безопасност и екстремни инциденти иска да направи популярният каскадьор Иван Кристоф.

"Аз го посвещавам този домейн "Иван.бг" да бъде като платформа и цялата тази информация с това, което заснехме тук, с прецеденти с други загинали хора да се събира, да се дава на изкуствен интелект. Инвестираме в микрофабрика за ИИ, за спасяването специално и отделно още 5 млн. долара, които ще бъдат в промотирането от световни гиганти. Това е една инвестиция около 10 млн. в полза родину", каза Иван Кристоф.

С неговия партньор в начинанието демонстрират и каква трябва да бъде екипировката, когато се практикува спорт или се извършва спасителна акция на голяма височина. Задължително е използването поне на триточкова сбруя, винаги с двойна защита.

"В ситуацията с изгубилото живота си дете, предполагам, че или главните колани са се откачили или тези, които са държали краката му. Така нареченото двойно закрепване-привързване, за да, ако единият анкер съответно не издържи на натоварването, на камшичния удар, вторият анкер разпределя силата на натоварването. Има предно окачване, второ окачване, което е осигурителното. Има гръбно, ако трябва да бъде спсасен и извлечен, има и летерално", коментира Кристоф.

Всяко оборудване трябва да бъде сертифицирано, а всеки, който иска да се занимава - да премине подготвителен курс.

#Иван Кристоф #атракциони

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
3
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
5
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
2
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Общество

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
Мюзикалът "Коса": Дългоочакваната премиера на операта в Пловдив Мюзикалът "Коса": Дългоочакваната премиера на операта в Пловдив
Чете се за: 00:57 мин.
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки" подпомага финансите ни Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки" подпомага финансите ни
Чете се за: 03:45 мин.
За кои сметки закъсняваме най-много? За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки"...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ