Мерки в атракционите Иван Кристоф предлага създаване на база данни с протоколи за безопасност

Създаване на база данни с информация за прецеденти в екстремните спортове. Това е идеята на Иван Кристоф, известен и като "човека паяк". Желанието му е да има ясни стандарти в България за безопасна работа на атракциони, за да се минимализират инцидентите.

Обединяване на информация за протоколи за безопасност и екстремни инциденти иска да направи популярният каскадьор Иван Кристоф.

"Аз го посвещавам този домейн "Иван.бг" да бъде като платформа и цялата тази информация с това, което заснехме тук, с прецеденти с други загинали хора да се събира, да се дава на изкуствен интелект. Инвестираме в микрофабрика за ИИ, за спасяването специално и отделно още 5 млн. долара, които ще бъдат в промотирането от световни гиганти. Това е една инвестиция около 10 млн. в полза родину", каза Иван Кристоф.

С неговия партньор в начинанието демонстрират и каква трябва да бъде екипировката, когато се практикува спорт или се извършва спасителна акция на голяма височина. Задължително е използването поне на триточкова сбруя, винаги с двойна защита.

"В ситуацията с изгубилото живота си дете, предполагам, че или главните колани са се откачили или тези, които са държали краката му. Така нареченото двойно закрепване-привързване, за да, ако единият анкер съответно не издържи на натоварването, на камшичния удар, вторият анкер разпределя силата на натоварването. Има предно окачване, второ окачване, което е осигурителното. Има гръбно, ако трябва да бъде спсасен и извлечен, има и летерално", коментира Кристоф.

Всяко оборудване трябва да бъде сертифицирано, а всеки, който иска да се занимава - да премине подготвителен курс.