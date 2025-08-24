БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Цанко Цанков: Мозъкът управлява тялото, а не обратното

В най-трудните моменти си мисля за най-близките ми хора и моето семейство.

Цанко Цанков подходи философски, след като преплува успешно река Дунав 24 часа без прекъсване. Той финишира в Оряхово, а след това сподели, че мозъкът е този, който управлява тялото.

Плувецът разкри, че винаги си мисли за своето семейство и най-близките му хора в трудните моменти.

Изключително коварна, трудна река и никога не е една и съща. Аз засега съм плувал три пъти в река Дунав, тя винаги показва своето различно лице. Вярвам, че мозъкът управлява тялото, а не обратното. В най-трудните моменти си мисля за най-близките ми хора и моето семейство“, лаконичен бе Цанков.

