БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, ще следят за незаконни гонки

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

През септември влизат в сила промени в Закона за движение по пътищата, според които общинските камери в цялата страна ще следят за пътни нарушения

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийската районна прокуратура се самосезира след репортаж на БНТ за среднощни гонки и дрифтове в София. В "Денят започва в неделя" говорителят ѝ Николай Николаев съобщи, че започват проверка на ютюбъра, който ви показахме в репортаж, че участва в нерегламентирани състезания и публикува видеоклиповете в интернет.

А от центъра за управление на трафика в столицата планират да оборудват с камери за контрол на скоростта булевардите, които най-често се превръщат в писти за незаконни състезания.

Сигналът за клипове с опасно шофиране в интернет получихме от наш зрител. След излъчването на репортажа на 20 август те изчезнаха от канала на ютюбъра. "Пътна полиция" започна проверка. По случая ще работи и прокуратурата.

"БНТ: Виждате ли хулиганство и може ли да се търси наказателна отговорност от този ютубър?

- Това, което виждам в известна степен, ме навежда на мисълта, че може да се мисли за съставомерност с член 325, алинея 2", каза Николай Николаев, говорител на Софийска районна прокуратура.

Наказанието за хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм или дързост, е до 5 години затвор.

Близо 800 камери денонощно следят трафика в София. Сигналът от тях се наблюдава и от служители на МВР.

Около 360 устройства разпознават регистрационните номера на автомобилите. Част от тях следят за коли в бус лентите. От началото на годината са съставени 499 фиша. За момента нито една от камерите на общината не се използва за контрол на скоростта.

"Тъй като няма технически средства, които да измерват скоростта, към момента не мисля, че може да бъде наложена санкция", коментира Димитър Петров, директор 'Управление и анализ на трафика" в Столичната община.

"Много пъти сме подавали сигнали, въз основа на които са глобявани хора, образувани са досъдебни производства и след това на тези хора са им налагани санкции. Включително и съдът ги е потвърждавал. Категорично считам, че камерите и в момента могат да бъдат използвани за проверки, за установяване на нарушители и за по-бърза реакция", заяви Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики.

През септември влизат в сила промени в Закона за движение по пътищата, според които общинските камери в цялата страна ще следят за пътни нарушения.

"Едва ли ще се сложи веднага процесът по налагането на санкции, тъй като в момента от страна на МВР се изготвя наредба, която ще регламентира технически средства. Метаданните в какъв вид ще трябва да бъдат предавани към системите на МВР", каза Димитър Петров.

Центърът за контрол на трафика планира да постави 20 камери за скорост на булевардите, които се използват за нерегламентирани състезания.

"Всеки може да се досети кои са булевардите, където имаме дълги големи прави участъци и могат да се развиват големи скорости. Така че очакваме ефектът от тези камери да е доста голям", коментира Димитър Петров.

Предвижда се новите устройства за контрол на скоростта в София да бъдат закупени и монтирани до една година. А камерите, които разпознават регистрационни номера, може да се дооборудват, за да следят и за шофиране без колан или с телефон в ръка.

#София #камери за скорост #незаконни гонки

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
4
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
6
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Регионални

СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
Премахват незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец" в Стара Загора (СНИМКИ) Премахват незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец" в Стара Загора (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Чете се за: 01:40 мин.
23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка 23-годишен мъж е в кома след падане с електрическа тротинетка
Чете се за: 00:45 мин.
Спират водата в София - вижте къде Спират водата в София - вижте къде
Чете се за: 03:07 мин.
Язовир "Батак" е на ръба на екокатастрофа Язовир "Батак" е на ръба на екокатастрофа
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ