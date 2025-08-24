Използва ли Киев американски оръжия с далечен обсег?

Пентагонът от няколко месеца е въвел ограничения за използването от Украйна на американски ракети с голям обхват за атаки във вътрешността на Русия. Това твърди публикация в "Уолстрийт джърнъл", като се позовава на свои източници.

Решението е взето през пролетта, но не е обявено публично. Според него Украйна не може да използва американските системи АТАКаМС срещу цели в Русия.

През изминалите месеци Киев поне веднъж е искал разрешение за употребата им, но е получил отказ, твърди "Уолстрий джърнъл". Ветото е наложено в момент, в който Вашингтон се опитва да убеди Москва да седне на масата за преговори. По думите на президента Володимир Зеленски, напоследък Украйна използва боеприпаси собствено производство и не преговаря с Вашингтон за оръжие с далечен обсег.

А според словашкия премиер Роберт Фицо, за да се стигне до край на войната, западните държави трябва да приемат, че Украйна няма да бъде приета в НАТО и че разговори за териториални отстъпки от страна на Киев са необходими.