Пентагонът от няколко месеца е въвел ограничения за използването от Украйна на американски ракети с голям обхват за атаки във вътрешността на Русия. Това твърди публикация в "Уолстрийт джърнъл", като се позовава на свои източници.
Решението е взето през пролетта, но не е обявено публично. Според него Украйна не може да използва американските системи АТАКаМС срещу цели в Русия.
През изминалите месеци Киев поне веднъж е искал разрешение за употребата им, но е получил отказ, твърди "Уолстрий джърнъл". Ветото е наложено в момент, в който Вашингтон се опитва да убеди Москва да седне на масата за преговори. По думите на президента Володимир Зеленски, напоследък Украйна използва боеприпаси собствено производство и не преговаря с Вашингтон за оръжие с далечен обсег.
А според словашкия премиер Роберт Фицо, за да се стигне до край на войната, западните държави трябва да приемат, че Украйна няма да бъде приета в НАТО и че разговори за териториални отстъпки от страна на Киев са необходими.
"Ако изпълнението на тези две фундаментални условия - едното за членството на Украйна в НАТО, и второто - за военно контролираните територии – доведат до прекратяване на огъня и безсмисленото избиване на славяни, тогава процесът, иницииран от американския президент, ще трябва да се счита за огромен негов личен успех. Мога само да изразя съжаление, че Европейският съюз трябваше да чака Доналд Тръмп, за да ни покаже пътя към мира", каза Роберт Фицо.