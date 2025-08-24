БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго

Емилия Запартова
По света
Не се налага изпращането на Националната гвардия в Илинойс и президентът се опитва да създаде криза, заяви губернаторът на щата

Нов сблъсък между федералната и щатската власти в Съединените щати - губернаторът демократ на щата Илинойс заяви, че плановете на президента Тръмп да разположи войници в Чикаго са "злоупотреба с властта".

Не се налага изпращането на Националната гвардия в Илинойс и президентът се опитва да създаде криза, заяви Джей Би Прицкер. Републиканецът Тръмп вече разположи военни в столицата Вашингтон и обяви, че ще постъпи така и с Чикаго, и Ню Йорк ,управлявани от демократи, за да се справи с престъпността. Плановете, които се разработват от няколко седмици включват мобилизиране на няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, пише американската преса.

През юни Тръмп предизвика недоволството на губернатора демократ на Калифорния с разпореждането си за разполагане на военни от Националната гвардия в Лос Анджелис.

# Доналд Тръмп #САЩ #Чикаго

