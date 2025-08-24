БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

Станислав Ангелов: Децата са жертва на нерегулираната система, държавата не инвестира в тях

Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Бившият национал на България коментира представянето на Лудогорец, Левски, Арда и ЦСКА в предаването "Арена спорт".

Бившият футболист на Левски и ЦСКА Станислав Ангелов не е съгласен с начина, по който държавата работи за развитието на детско-юношеския футбол. Според него системата не функционира правилно и са необходими промени в законите.

Ангелов коментира представянето на българските отбори в евротурнирите, като започна с Лудогорец.

"В последно време Лудогорец не е това, което сме свикнали да виждаме. Преходът не им се получава. Хубаво би било да продължат. Естествено, че Левски може да пребори Лудогорец за титлата. Левски е велик клуб и играе добре", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него Левски се е представил достойно срещу АЗ Алкмаар, въпреки загубата.

"Левски игра по-добре от това, което резултатът показва. АЗ Алкмаар е много силен отбор. Левски вложи енергия, но на моменти изпусна контрола. Такива мачове са добре дошли за отбора, за да надгражда и да гради самочувствие. Доволен съм от мача", допълни Ангелов.

Ангелов отличи работата на Александър Тунчев в Арда.

"Арда е много симпатичен отбор с добър отбор. Амбициозен треньор, който вижда определените детайли. Играл е в чужбина и разчита на българи. Има добра колаборация в отбора. Често ги наблюдавам с приятна емоция", добави той.

Юношата на ЦСКА смята, че клубът се нуждае от време, за да се върне на правилния път.

"ЦСКА се е концентрирал в стадиона и като че ли забравят, че трябва и футбол да се играе. Ще им трябва време, за да влязат в правилния коловоз. Там се говори за сериозни възможности, а резултатите не го показват. Трябва им време, за да се наместят. В големите клубове не се търпи, когато няма резултати. Нормално е да има големи очаквания", смята Ангелов.

Директорът на школата на Левски Раковски се надява държавата да отдели повече средства за развитието на младите спортни таланти.

"Сега никой няма да тръгне да инвестира в деца. Държавата дава пари за земеделие, но защо никой не дава за деца. Не е ли по-важно бъдещето на тази държава? Как да сме конкурентни, като няма субсидии? Клубовете не инвестират, защото никой не те защитава да получиш това, което си изработил. За да реализираш нещо, системата трябва да притиска всички в производствения процес. Сградата се строи от основите. Ние гледаме в покрива, без да имаме основи", категоричен е управникът на школата.

Бившият български национал не възнамерява да гледа мача на България с Испания.

"Нямам никакви очаквания. Най-вероятно няма да го гледам. Искам да виждам конкурентен отбор, който да се бори на всички нива. Момчетата не са виновни. Илиян Илиев работи и се старае, но той само избира от най-доброто. Трябва да се отделят средства и да се обърне внимание на децата. Те са жертва на нерегулираната система. Трябва да се променят закони. Не вярвам новото правило много да помогне. Бюджетът за спорта не е достатъчен", завърши Ангелов.

Гледайте цялото интервю във видеото.

