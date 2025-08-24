Мерки срещу престъпността - Пентагонът планира разполагане на военни в Чикаго

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Кметът на града определи действията на администрацията като незаконни

Пентагонът планира през следващите седмици да разположи военни в Чикаго, съобщава "Вашингтон пост". Изпращането на армията в града е част от плана на американския президент Доналд Тръмп за борба с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция. Губернаторът на щата Илинойс - демократът Джей Би Прицкер обвини Тръмп в "злоупотреба с власт".

Още през септември по улиците на Чикаго вероятно ще патрулират военни. Според изданието "Вашингтон пост" плановете се разработват от седмици и включват няколко варианта - включително мобилизиране на няколко хиляди членове на Националната гвардия.

В изявление на Пентагона се посочва, че "министерството непрекъснато работи с партньорски организации по изготвянето на планове за защита на федералните активи и персонал".

"В Чикаго е бъркотия. Имат некомпетентен кмет, изключително некомпетентен, и вероятно ще поправим това следващия път", заяви Доналд Тръмп.

Губренаторът на щата Илинойс Джей Би Прицкер заяви, че "няма извънредна ситуация, която да оправдава изпращането на Националната гвардия, и че Доналд Тръмп се опитва да създаде криза".

Кметът на Чикаго - демократът Брандън Джонсън - определи изпращането на военни в града като незаконно. Според него плана на Тръмп може да "разпали напрежение в Чикаго". Според статистиката - през последната година убийствата в Чикаго са намалели с повече от 30%, грабежите с 35%, а стрелбите с почти 40%.

В плановете на Доналд Тръмп за справяне с престъпността влиза и Вашингтон, който също се управлява от Демократическата партия. Преди 2 седмици Тръмп разпореди разполагането на войници там, като министърът на отбраната Пийт Хегсет нареди те да патрулират въоръжени. Във Вашингтон вече има 2000 военни и според Тръмп те се справят с престъпността.

"Насилието във Вашингтон беше повече отколкото във всеки друг град в страната, всъщност, много повече. Може би е беше повече отколкото във всеки друг град в света", коментира Доналд Тръмп.

Според данните на Министерството на правосъдието миналата година престъпността във Вашингтон e намаляла, дори е достигнала 30-годишно дъно. Освен Вашингтон и Чикаго, и Ню Йорк влиза в списъка на Тръмп за борба с престъпността. Очаква се в мегаполиса, който също е управляван от демократите, да бъдат изпратени военни патрули.

# Доналд Тръмп #САЩ #военни #престъпност #Чикаго

