Мъж почина след удар от клон в Пловдив

Възрастен мъж е починал тази нощ в болница в Пловдив, след като е бил ударен от клон на дърво. Това съобщиха от общината в града. 78-годишният мъж е седял на пейка по алея покрай река Марица, когато клон от близка топола паднал върху него.

Мъжът е бил откаран спешно в лечебно заведение, но по-късно е починал. От кметството в район "Северен", на чиято територия е станал инцидентът, заявиха, че причина за нещастието е вятърът, а дървото видимо е било здраво и без знаци на загниване.

"Дървото е от вида пирамидална топола, здраво, със зелени клони, без видими индикации за заболяване или изгниване, преди няколко години е правено санитарно почистване и смъкване на короната с цел да не расте на голяма височина, силен вятър лоши метеорологични условия могат да доведат до падане, към момента затова дърво и дърветата около него нямаме подадени сигнали", обясни Венцислава Любенова, кмет на район "Северен" в Пловдив.

В социалните мрежи обаче се появиха коментари, че за дърветата са били подавани сигнали. От кметството обявиха, че техни екипи започват пълна проверка и оглед на дърветата в голям периметър на района. От местната власт призовават гражданите да подават сигнали за съмнителни и опасни дървета в районните администрации.