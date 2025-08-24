Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"

Особено натоварено е движението на най-големия пункт по границата с Турция - "Капитан Андреево", тъй като хиляди турски граждани се завръщат в Западна Европа след ваканция в родината си. Отделно много хора пътуват на почивка и пазар към югоизточната ни съседка.

Опашките от коли и тази сутрин са много големи и се чака доста време за преминаване, макар че работят всички девет трасета за леки автомобили. Очаква се трафикът да бъде интензивен поне още седмица.

"Основната част от пътникопотока е от категорията така наречените гастарбайтери, които пътуват от Република Турция за страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Обезпечени сме както с персонал, така и с технически ресурс. За тази цел са пренасочени сили и средства от регионалните дирекции на Гранична полиция в Русе и Смолян", обясни Мариан Куртов, зам.-началник на ГКПП "Капитан Андреево".

За последните 24 часа на влизане в страната са преминали 6979 автомобила или по 290 на час.

Хората, които предвиждат пътуване, било на пазар или екскурзия към Турция, трябва да имат предвид, че на пункта е доста натоварено, както и че по магистрала "Марица" след Любимец има ограничение в скоростта заради ремонти.