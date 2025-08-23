Ден преди премиерата на мюзикъла "Коса" в Античния театър в Пловдив

Ден преди премиерата на мюзикъла "Коса" в Пловдив от държавната опера пуснаха клип с подготовката и настроението на екипа в Античния театър: на сцената и зад кулисите.

Постановката е част от "Opera Open" и отвежда зрителите отвъд добре познатата филмова версия – към корените и автентичния дух на творбата, с нова режисьорска концепция, впечатляваща сценография и живо, енергично изпълнение.

От пловдивската опера уточняват, че на сцената изпълнителите пеят постоянно и без разделение на "главни" и "второстепенни" роли, а това създава усещане за сплотена, равноправна трупа. Премиерата е утре вечер.