ИЗВЕСТИЯ

"Голямата маса": Столичани отново се събират на забава по съседски

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Все още не е късно да се присъедините към все по-популярното софийско събитие "Голямата маса". Това издание се провежда на ул "Екзарх Йосиф".

Идеята е всеки да донесе по нещо на масата и всички съседи заедно да обсъдат идеи, свързани с развитието на района. Събитието предлага и много забавления за деца, които им помагат да опознаят столицата по-добре.

Донеси храна, опознай съседа! Днешното издание на "Голяма маса" се казва "Първи приятели".

"Първи приятели", защото всъщност и първото издание на събитието миналата година беше на ул. "Екзарх Йосиф", а улицата става все по-развита и на нея се появяват нови бутици и интересни места за хранене.

"Миналогодишните две издания на "Голямата маса" се оказаха твърде малко за жителите на "Оборище" и цяла София. Тази година решихме да го направим всеки месец в различни квартали на района. Оказа се, че интересът е голям", каза Милена Алексиева, зам.-кмет на р-н "Оборище".

"За първи път сме тук тази година и ми направи впечатление колко добре е огранизирина. Събират все повече хора, има приятна атмосфера и времето ни подкрепя", коментира Зорница Хаджитодорова.

Освен храна и напитки на 60-метровата маса се разменят и идеи за подобряването на квартала. Например след сладки приказки на "Голямата маса" е създадена лятната олимпиада за деца в парка "Заимов". Второто и издание ще е на 27-ми август.

#"Голямата маса" #София #район Оборище

