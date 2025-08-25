БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
Двете цени обаче трябва да се изписани в непосредствена близост, ясно и четливо

Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
По време на двойното обозначение на цените в лева и евро няма законово изискване коя валута е изписана първо. Това става ясно от информация публикувана на официалния сайт Evroto.bg.

Двете цени обаче трябва да се изписани в непосредствена близост, ясно и четливо. Шрифтът, размерът и цветът трябва да са еднакви и да не заблуждават потребителите. Тези правила важат както за физически, така и за онлайн магазините.

Потребителите имат право да плащат с двете валути, но търговците са задължени да връщат само в евро. Изключение се допуска, когато търговецът няма достатъчно евро. Тогава рестото е изцяло в лева. При превалутирането се използва официалният курс.

