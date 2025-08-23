БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:22 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Засилен интерес към HPV ваксината: Около 8000 са поставените дози от началото на 2025 г.

Альоша Шаламанов
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България е на второ място в ЕС по заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка

България е на второ място в ЕС по заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка. Основният причинител на болестта е човешкият папилома вирус.

Срещу него има ваксина. Но у нас имунизираните момичета са малко. От началото на годината по Националната програма са поставени около 8000 дози.

Жулиета не е ваксинирана срещу човешки папилома вирус. 3 години е пропускала профилактичния преглед при гинеколог.

"Това е един от неприятните прегледи за жената и малко отлагахме във времето", каза Жулиета Гатешка.

През май потърсила помощ заради болки в малкия таз.

"Установи се, че има образувание, което впоследствие след биопсията се установи, че е злокачествено", коментира Жулиета Гатешка.

Ракът на маточната шийка при Жулиета е открит в напреднал стадий. Оперирана е. Назначена ѝ е и лъчетерапия.

"Това ми е за урок, че трябва да се извършват много по-чести профилактични прегледи и, че човек трябва да се грижи много, много за здравето си, за да бъде пълноценен", заяви Жулиета.

Ракът на маточната шийка засяга все по-млади жени.

"Все по-често се случва да идват пациенти в по-напреднали стадии, където и прогнозата не е много добра. Колкото е по-ранен етапът, толкова по-добра е прогнозата", каза д-р Радко Тоцев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом".

Основният причинител на рак на маточната шийка е човешкият папилома вирус. Той се предава осноно по полов път. Държавите с високо ваксинационно покритие срещу HPV са на път да изкоренят рака на маточната шийка. Пламена Пасева е ваксинирала 16-годишната си дъщеря.

"Защото искам да бъда сигурна за дъщеря си за нейното здраве - да може тя да расте спокойна и да бъде една уверена млада дама и жена впоследствие. След ваксината единствено имаше неразположение на мястото на убождането. Нищо друго нямахме като последствия след ваксината", коментира Пламена Пасева.

Ваксината не застрашава репродуктивните възможности.

"Образува се имунитет към частици от вирусната обвивка. Вирус въобще не се влага в организма. Така че няма общо с репродуктивните им възможности или пък с евентуални менструални нарушения", обясни д-р Диана Христова, детско-юношески акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом".

Безплатно у нас срещу HPV се ваксинират момичетата от 10 до 15 г. и момчетата между 10- и 14-годишна възраст. Поставените дози през тази година са около 8000.

"2025 г. е четвъртата най-силна година, откакто е стартирала програмата през 2012 година. Интерес има, много родители се обръщат и към нас, и към ОПЛ за това как и кога могат да ваксинират своите деца", каза д-р Кремена Пармакова, Министерство на здравеопазването.

Акушер-гинеколози и педиатри също могат да поставят ваксини срещу HPV. Най-многo имунзирани през тази година има в областите София-град, Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград.

#човешки папилома вирус #HPV #ваксина

