ИЗВЕСТИЯ

Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите...
Чете се за: 03:07 мин.
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата?

Светозар Костадинов
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Пострадалите имат право на еднократна помощ, както и финансова подкрепа в размер на 3000 лв. и друга в размер до 2500 лв. от Фонд "Социална закрила"

Близо месец след пожарите в Трънско, възстановяването все още продължава. Пострадалите домакинства се опитват да възстановят домовете се, за да посрещнат зимата в планинския регион.

Изгорели до основи домове - такава е картината седмици по-късно в засегнатите от горски пожар трънски села. Заварихме Стефан Рангелов да седи отчаян до къщата си, от която са останали само обгорените стени.

"В края на септември започват студове и хич не съм наясно какво ще става - не се ли покрие и да се направи поне една стая, защото баня, тоалетна имаше вътре, но всичко е до нула", каза Стефан Рангелов, потърпевш.

Влизаме в къщата, където до преди няколко седмици е имало живот. Тук е кухнята, а зад нея банята на Стефан Рангелов, но всичко вече е неузнаваемо след пожара. В момента Стефан живее във фургон, предоставен от строителна фирма. Благодарен е на всички, които са се притекли, за да се изчисти и са осигурили храна за оцелелите му животни. Обещали му и дърва за зимата, но не знае как ще ги използва във фургона, а няма алтернатива, защото токът спира.

"Зимата стане ли 9-10 ч. го спират и сутринта го пускат в 8. Но спират го и, ако е в този фургон без ток, какво правим? Не виждам смисъл да го коментирам. Няма условия за живот", споделя Стефан Рангелов.

Стефан е сред потърпевшите, които вече са получили помощ в размер на 1914 лв. от Агенцията за социално подпомагане. До този момент са подадени 8 заявления, от които 4 са изплатени, а другите се обработват. В отговор на наше запитване от Агенцията посочват, че освен тази еднократна помощ, пострадалите имат право на финансова подкрепа в размер на 3000 лв. и друга в размер до 2500 лв. от Фонд "Социална закрила".

Местната власт и бизнесът също се опитват да помогнат на засегнатите. Над 83 хил. лв. са набрани в общинската дарителска сметка. Има идея да се използват и запазените клони от вековно дърво за направата на сувенири, а събраната сума от продажбата им отново да подкрепи засегнатите.

"За момента най-важното са строителните материали. На част от хората са предоставени строителни материали, от които те се нуждаят, но те ще са крайно недостатъчни", коментира Цветислава Цветкова, кмет на Община Трън.

"Все още са необходими компоненти за електрифициране, осветителни тела, мека мебел, настилки за подове, повърхности за стени", каза Симона Радославова, представител на бизнеса.

Спешна нужда има от материали за възстановяване на покривите - керемиди, греди и дъски.

#Община Трън #Възстановяване #пожар

