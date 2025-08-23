БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази

Огънят не достигна къщите на хората, няма пострадали

Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Слушай новината

Горящо незаконно сметище е причината за пожара в гората над сливенския квартал "Комлука". Според версията на хора, живеещи непосредствено до запаленото сметище, деца са запалили огъня. По случая се води разследване.

Пожарът е тръгнал в обедните часове и бързо е обхванал сухите треви и храсти и се е прехвърлил в боровата гора и е тръгнал нагоре към местността "Св. Георги". Пет автомобила на пожарната, горски служители и доброволци се включиха в гасенето.

Огънят не достигна къщите на хората. Няма пострадали. Тази нощ огнището ще се наблюдава, за да не се разпали отново.

#сметище #Сливен #пожар

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Паднали дървета и сериозни щети остави след себе си бурята в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ