БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Ново затопляне от вторник

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Слънчев, но по-хладен и ветровит уикенд. Валежи и гръмотевици се очакват само на места в планинските райони. От вторник нататък обаче бързо ще се върнем към жегата.

Днес ще е слънчево, с повече облаци в източните и в южните райони от страната. Главно в планинските части на Южна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен, от запад-северозапад. Температурите ще са от 26° до 31°.

И през нощта ще е безоблачно. Вятърът временно ще стихне. Утре следобед отново ще е умерен, в Дунавската равнина силен.

Ще се задържи слънчево, с временни увеличения на облачността сутринта над северните, а следобед главно в планинските райони. Температурите ще са без промяна - между 26° и 31°, в София около 26°.

По-често слънчево ще е и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето най-накрая съвсем ще отслабне.

В планините повече слънце ще има сутринта. След обяд главно в Рило-Родопската област ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Остава ветровито - ще духа умерен, по гребена на Централна Стара планина и временно силен вятър, като посоката ще е от север-северозапад.

В понеделник следобед ще се развива по-внушителна купеста облачност, главно в планините и в източните райони ще превали и ще прегърми.

Във вторник повече облаци се очакват в Южна България. В югозападните планински райони е възможно да превали за кратко. През следващите дни ще е слънчево, вятърът ще отслабне, бързо ще се затопля и до четвъртък температурите отново ще прескачат 30°.

#хладно време #слънчево време #времето #валежи #гръмотевици #силен вятър #затопляне #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
4
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
5
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
6
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Времето

Силен вятър в събота
Силен вятър в събота
След по-хладен уикенд нова доза затопляне След по-хладен уикенд нова доза затопляне
Чете се за: 02:40 мин.
Дъжд и гръмотевици в петък Дъжд и гръмотевици в петък
Чете се за: 02:05 мин.
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
Слънчево време в четвъртък Слънчево време в четвъртък
Чете се за: 01:52 мин.
Какво време ни очаква до края на месец август? Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Паднали дървета и сериозни щети остави след себе си бурята в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:52 мин.
Художествена гимнастика
Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ