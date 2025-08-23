Паднали дървета и сериозни щети остави след себе си бурята в Северозападна България

Описват щетите след бурята, която късният следобед вчера премина през десетки населени места в Северозападна България.



От пожарната в Монтана съобщиха за БНТ, че за по-малко от 30 минути са получили повече от 20 сигнала за паднали дървета, като част от тях са нанесли и сериозни материални щети.

Вятърът е достигал скорост от 70 км/ч.

В село Ерден огромен орех се е стоварил върху жици и е предизвикал пожар, който е овладян бързо.

В няколко града пороен дъжд причини наводнения на улици, а вятърът нанесе сериозни щети.