ИЗВЕСТИЯ

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите

У нас
Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен, ураганен вятър нанесе сериозни щети и в Монтана

мощната буря северозападна българия описват щетите
Бурята в Северозападна България вчера превърна в реки улиците на няколко града. Очаква се след направени огледи днес да стане ясно какви са щетите.

Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен и за известно време бяха непроходими заради обилния дъжд. Съобщава се за множество паднали дървета и разрушена инфраструктура.

Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупен инвентар и оборудване разположено на открито в следствие на силния вятър.

Мъж е пострадал леко в центъра на Плевен, след като пилон на чадър на заведение е паднал върху него.

Частично бедствено положение е обявено в лясковското село Джулюница след бурята в района, обяви кметът на Община Лясковец Васил Христов. Ураганен вятър нанесе сериозни щети и в Монтана.

#Плевен #Лом #Северозападна България #Монтана #щети #буря

