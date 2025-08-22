БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна

Джанан Дурал от Джанан Дурал
По света
Американският президент съобщи, че до 2 седмици ще има яснота дали е постигнат пробив за мира в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че до 2 седмици ще има яснота дали е постигнат пробив за мира в Украйна.

Пред журналисти в Овалния кабинет той каза още, че тогава ще реши и как да подходи спрямо Русия - дали да наложи санкции на Москва или да не предприема нищо.

След като в петък разговаря в Аляска с руския президент Владимир Путин, а в понеделник във Вашингтон се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери, днес Тръмп коментира, че не е доволен от постигнатия до момента напредък.

По думите му между Русия и Украйна е натрупана огромна омраза. Тръмп каза още и "Ще видим кой е виновен за Украйна" без да уточнява дали има предвид неуспешните до момента преговори за мир.

Руският външен министър Сергей Лавров коментира, че в момента за Москва лидерската среща не е на дневен ред.

А първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че ако Украйна бъде принудена да се съгласи на териториални отстъпки - то това ще е "капанът, в който Путин иска да паднем".

"Предстои да взема много важно решение. Все още не знам дали ще наложа на Русия санкции, огромни мита или и двете. Може пък да не направим нищо и да им кажем - това си е вашата битка. Ще видим чия е вината, ще видим и дали изобщо ще има лидерска среща, а ако няма защо не се срещат", заяви американският президент Доналд Тръмп.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #преговори за мир #Украйна

