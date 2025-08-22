Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че до 2 седмици ще има яснота дали е постигнат пробив за мира в Украйна.

Пред журналисти в Овалния кабинет той каза още, че тогава ще реши и как да подходи спрямо Русия - дали да наложи санкции на Москва или да не предприема нищо.

След като в петък разговаря в Аляска с руския президент Владимир Путин, а в понеделник във Вашингтон се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери, днес Тръмп коментира, че не е доволен от постигнатия до момента напредък.

По думите му между Русия и Украйна е натрупана огромна омраза. Тръмп каза още и "Ще видим кой е виновен за Украйна" без да уточнява дали има предвид неуспешните до момента преговори за мир.

Руският външен министър Сергей Лавров коментира, че в момента за Москва лидерската среща не е на дневен ред.

А първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че ако Украйна бъде принудена да се съгласи на териториални отстъпки - то това ще е "капанът, в който Путин иска да паднем".