Рекорден скок на цената на лимоните

Лимоните са сред храните с най-голямо поскъпване за последната една година, сочат данни на Комисията за стоковите борси и тържищата - с близо 40 %. Проверка на екип на "По света и у нас" по столичните пазари показа, че на места килограм лимони се продава на цена от 7 лева.

"В нашето семейство много консумираме лимони. Аз имам две малки деца и при настинка лимонът е естествено защита срещу нея. Но цените в магазините са станали непосилни - между 5 и 7 лева за килограм. Това са много пари. Толкова пари няма да дам за лимони. Ужасно скъпо е това".

"Много купувам лимони. Салата без сок от лимон за мен не е салата... но толкова скъпо не е редно."

По данни на Комисията за стоковите борси и тържищата само за една година лимоните у нас са скочили с 40%. През август миналата година цените на едро по борсите в страната са били 3.13 лева за килограм, а този август те са вече 4.40 лева за килограм. Според експерти от Комисията основната причина за постъпването на лимоните е лошата реколта по света, най-вече в Гърция и Турция, откъдето основно ги внасяме.

Това не е прецедент. И преди години слабата реколта в южните ни съседи повиши цените у нас. В България няма промишлено отглеждане на лимони. В района на Петрич виреят добре, но все още там са за собствени нужди.

Иван Тонев, директен вносител и търговец на борса "Слатина": "Лимоните и грейпфрутите през този период на годината са внос от Аржентина и Южна Африка. Тази година реколтата в Аржентина е по-малко, в резултат, на което цените са малко по-високи от миналогодишните.

Днес на борсата в "Слатина" лимоните се продаваха по цени на едро между 4.20 и 4.40 за кг. Във веригите килограма е около 5 лв, а на някои столични пазари като този в "Дружба", например достига 7 лв. Търговците отказаха коментар пред камера, но заявиха, че и за тази цена си имало купувачи.

Много от хората на пазара обаче намират цената за неприемлива.

" Основно ги ползвам за лимонада. Слагам си ги в питиетата, но откакто се качиха толкова цените, съм спрял и почти не използвам вече."

През есента цената на лимоните ще зависи основно от реколтата в Турция. Очакванията с новия внос на лимони, от втората половина на септември ,цените им да паднат наполовина.