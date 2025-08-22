Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос

Русия и Украйна си отправиха взаимни обвинения за действия, които правят срещата между Володимир Зеленски и Владимир Путин все по-невъзможна. Генералният секретар на НАТО посети Киев, за да увери, че Алиансът ще е гарант за сигурността при бъдещи преговори за мир. А Доналд Тръмп заяви в интервю, че до две седмици ще стане ясно дали има реален шанс за мирно споразумение между двете страни.

Съобщения за нови атаки, поразили станцията "Унеча" на петролопровода "Дружба" в Брянска област, по който руски нефт постъпва в Европа. И за украински удари срещу база за дронове в Севастопол. Твърдения на Русия за почти превзето селище в Донецк и на Украйна за възстановен по-късно контрол върху същото стратегическо място. Въпреки интензивните сражения усилията за гаранции, които ще укрепят бъдещо мирно споразумение, продължават. За това увери и генералният секретар на НАТО при днешното си посещение в Киев.

Марк Рюте, ген. секретар на НАТО: "Солидните гаранции за сигурност ще бъдат от съществено значение и това е, върху което работим сега. Така че, когато дойде време да се включите в тази двустранна среща, да имате зад гърба си безпогрешната сила на приятелите на Украйна, които ще гарантират, че Русия ще подкрепи всяка сделка и никога повече няма да се опита да отнеме дори един квадратен километър от Украйна."

Володимир Зеленски заяви, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата между лидерите на Украйна, САЩ и Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Въпросът за прекратяване на войната трябва да се реши на ниво лидери, но сега виждаме, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата. За разлика от Русия, Украйна не се страхува от никакви срещи с лидери. Ние сме готови да работим продуктивно."

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, когато срещата има подробен дневен ред, но засега няма такъв план, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за Ен Би Си. Той обвини Зеленски, че казва "не" на някои фундаментални точки като отказ от членство в НАТО на Украйна и обсъждане на териториални въпроси. Отстъпването на територии е капан, който трябва да бъде избегнат, напомни Кая Калас, дипломат номер едно на Евросъюза:

Кая Калас, върховен представител на ЕС по въпросите на външната политика:"Именно това е капанът, в който Русия иска да влезем. Много се говори за това, от което Украйна трябва да се откаже, за отстъпките, които би направила. При това забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка, въпреки че тя е агресорът. Те са тези, които брутално нападат друга държава."

Засега Русия не показва намерение да отстъпи от твърдия военен курс срещу Украйна. Кампанията за военно обучение на деца и юноши дори и през ваканцията говори за съвсем други планове.