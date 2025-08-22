Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард приветства дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро", написа Лагард в профила си във Facebook.

Тя отбелязва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение предварителният преглед дава поглед към национална страна на монетата, избрана от Българската народна банка.