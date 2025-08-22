БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро

Чете се за: 00:50 мин.
Вълнуващи новини за България и еврозоната, заяви президентът на Европейската централна банка

лагард ецб повиши лихвите март
Снимка: БГНЕС
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард приветства дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро", написа Лагард в профила си във Facebook.

Тя отбелязва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение предварителният преглед дава поглед към национална страна на монетата, избрана от Българската народна банка.

"Дизайнът е подобен на този на монетата от 2 лева и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", добавя Лагард.

#евромонета #България в еврозоната #Кристин Лагард #2 лева #Европейска централна банка

