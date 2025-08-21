Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че на европейските страни ще трябва да се падне "лъвският пай" от бремето на гаранциите за сигурността на Украйна.

По думите му Русия иска "някои украински територии, които вече е окупирала, но и територии, които не са под нейния контрол".

На фона на дипломатическите совалки Русия продължава да нанася масирани атаки. Най-малко 3-ма души са загинали при руска атака срещу Константиновка в Донецка област.

Украинският град е поредната мишена на руската армия. Заради постоянните атаки властите призоваха населението там да се евакуира.

Константиновка е важен логистичен център за украинската армия. Руската войска обаче вече е на 3 километра от града.