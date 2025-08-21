Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното

Израелската армия заема позиции в предградията
Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от предварително планираното.
Говорителят на израелската армия обяви, че са предприели първите стъпки от планирана операция за превземането на града.
Той съобщи, че израелските части вече са заели позиции в покрайнините на град Газа.
По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац нареди да бъдат мобилизирани 60 000 резервисти, а службата на 20 хиляди войници да бъде удължена.
Израелското правителство одобри и проект за изграждане на еврейско селище на Западния бряг, което на практика ще раздели на две части палестинската територия.
Проектът е от две десетилетия, но беше замразен под натиска на международната общност, включително и Съединените щати.