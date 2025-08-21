БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното

bnt avatar logo от БНТ
По света
Израелската армия заема позиции в предградията

Газа
Снимка: БТА
Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от предварително планираното.

Говорителят на израелската армия обяви, че са предприели първите стъпки от планирана операция за превземането на града.

Той съобщи, че израелските части вече са заели позиции в покрайнините на град Газа.

По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац нареди да бъдат мобилизирани 60 000 резервисти, а службата на 20 хиляди войници да бъде удължена.

Израелското правителство одобри и проект за изграждане на еврейско селище на Западния бряг, което на практика ще раздели на две части палестинската територия.

Проектът е от две десетилетия, но беше замразен под натиска на международната общност, включително и Съединените щати.

#Бенямин Нетаняху #Израел срещу Хамас #Газа #Ивицата Газа

