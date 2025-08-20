Над 160 училища останаха без директори след проведените конкурси

Приключиха конкурсите за директори на училища. Нови директори бяха избрани в 251 училища в страната. За съжаление за над 160 училища или нямаше кандидати, или не беше избран никой от явилите се. Те ще продължат да се ръководят от досегашните директори пенсионери до следващ конкурс. Труден ли беше директорският изпит и защо няма достатъчно кандидати.

Столичното 149-то средно училище е едно от тези с нов директор - историкът Стефан Иванов, който досега е бил заместник-директор. Директорката на училището Людмила Василева се пенсионирала. Иванов разказва, че конкурсът бил от две части. Първата - тест от 50 въпроса, включващ теоретична подготовка по нормативната уредба и практически казуси.

"Трябваше да се изкарат минимум 31 правилни отговора от общо 50", обясни Стефан Иванов.

Втората част била индивидуално събеседване на Комисията с всеки един кандидат, при което той представял своята тригодишна концепция за училището си. След това се решавали два конкретни казуса. Единият казус на Стефан Иванов бил - как ще постъпи с учителка по химия в 7 клас, която преподава с желание предмета си, но учениците нямат интерес към него.

"Ще разговарям на четири очи с колежката, ще я мотивирам, ще кажа, че категорично стоя зад нея, след което ще свикам родителска среща с класния ръководител и всички родители, на които да обясня, че, разбира се, НВО-тата по математика и български са важни, но всички останали предмети също са важни".

Колкото до това защо много училища останаха без нови директори, Стефан Иванов смята, че колегите му не желаят да се ангажират с поста заради големите отговорности, напрежението и неголямото заплащане. Професионалната гимназия по селско стопанство в Първомай е едно от училищата, които останаха със старата си директорка и след пенсионирането ѝ. Само една колежка се престрашила да участва, но документите ѝ не били редовни. Така конкурсът останал без кандидати.

"Аз съм го коментирала с няколко колеги. Според повечето от тях е трудно да се справят с нормативната база, имам предвид Закона за предучилищното и училищното образование и всички държавни образователни стандарти, касаещи системата, включително Закона за професионалното образование и обучение", посочи Росица Генова.

Според данните на просветното министерство 765 души са кандидатствали за директори - някои от тях за повече от една позиция. Избрани са нови ръководители на 251 училища. За 82 училища изобщо е нямало подадени заявления и процедурите са прекратени, за други 80 - не е избран избран никой от кандидатите. Те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността. И докато се търсят нови лидери в образованието, в столицата се пенсионираха някои от известните директорите в системата. Асен Александров на 51-во училище, Емилия Богданова- на 9-та френска гимназия и Таньо Стойчев - на Професионална гимназия "Хенри Форд".