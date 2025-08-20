ПП-ДБ с критики към управляващите заради водната криза

"Продължаваме промяната - Демократична България" с остра критика към управляващите заради безводието.

Според тях кризата е резултат от дългогодишното управление на ГЕРБ, през което проблемът с безводието е бил многократно замитан, а голяма част от изпълнените проекти - силно компрометирани от некачествено изпълнение, кражби и корупция.

ПП-ДБ смятат, че отговорността за справяне с последиците носи изпълнителната власт, а свикването на извънредната парламентарна комисия представлява опит на Пеевски и контролираното от него мнозинство да прехвърли отговорността върху Народното събрание.