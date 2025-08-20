БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стоил Палев: Искаме да се изкачим в ранглистата

Чете се за: 01:20 мин.
Национални отбори
Волейболният национал на България вярва, че отборът имат реален шанс да излезе от групите на световното първенство.

Стоил Палев
Снимка: Startphoto.bg
В българския национален отбор по волейбол са амбицирани да се представят силно на предстоящото световно първенство, заяви разпределителят на тима Стоил Палев.

Според него "лъвовете" имат реален шанс да излязат от групите и да се изкачат в световната ранглиста.

"Настроението е добро. Ще покажем най-добрия си волейбол на световния шампионат. Трябва първо да излезем от групите, а след това да отидем възможно най-напред. Искаме да се изкачим в ранглистата и след това да мислим за медали. Не може да кажем, че нещо ни притеснява. Всеки има своята волейболна класа. С отборите от нашата група се срещнахме в Лигата на нациите и ги победихме. Болежки винаги има, но физически сме добре. Имаме добра конкуренция, това е хубаво за отбора. Помага ни да се развиваме", заяви Палев пред медиите в Самоков.

"Трикольорите" започнаха тренировки в спортна зала "Арена СамЕлион" преди предстоящото световно първенство във Филипините, което ще се проведе от 12 до 25 септември.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Стоил Палев #Български национален отбор по волейбол за мъже

