Блок без тераси в Свищов заради прекъснато саниране - МРРБ прехвърли топката към общината

От МРРБ изпратиха позиция във връзка с прекъснато саниране, заради което цял блок в Свищов остана без тераси.

"Уточняваме, че общините са партньорът на МРРБ по програмата за саниране на жилищни сгради и те са тези, които възлагат проектирането и авторския надзор, изпълнението на строителните дейности, упражняването на строителен надзор и извършването на последваща оценка на енергийната ефективност. В този смисъл в обхвата само на техните правомощия е да упражнят контрол върху посочените дейности".

Плащанията от МРРБ към общините по програмата се осъществяват съгласно правилата по ПВУ и се извършват въз основа на искане на съответната община и при предоставяне на разходнооправдателни, технически и други документи и актове, заявиха от министерството.