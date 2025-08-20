БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Ситуацията в Газа: Израел иска освобождаване на всички заложници

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Запази

Министърът на отбраната Израел Кац одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на отбраната Израел Кац одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа. За целите на операцията армията е разпратила повиквателни на 50 хиляди резервисти. Одобрени бяха и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава.

Почти две трети от германците или около 65%, подкрепят решението на канцлера Фридрих Мерц да спре частично износа на оръжие за Израел, обявено по-рано този месец. 19 на сто се обявяват против, а 15 на сто нямат позиция.

Берлин предприе мярката след като Израел прие планове за разширяване на военната операция в град Газа. Германия заяви, че продължава да подкрепя правото на израелците са защитават страната си, но не може да предоставя оръжие за война, която отнема живота на стотици хиляди цивилни. На предложеноето за 60-дневно прекратяване на огъня в Газа, прието от палестинската радикална организция "Хамас", Израел отговори с искане за незабавно освобождаване на всички заложници.

#Газа #заложници #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
2
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
3
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
4
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
5
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
6
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Водещи новини

"Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите
"Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават,...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Будапеща е сред възможните места за срещата между Зеленски и Путин
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Не са открити нарушения на плавателното средство...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ