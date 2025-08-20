Ситуацията в Газа: Израел иска освобождаване на всички заложници

Министърът на отбраната Израел Кац одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа. За целите на операцията армията е разпратила повиквателни на 50 хиляди резервисти. Одобрени бяха и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава.

Почти две трети от германците или около 65%, подкрепят решението на канцлера Фридрих Мерц да спре частично износа на оръжие за Израел, обявено по-рано този месец. 19 на сто се обявяват против, а 15 на сто нямат позиция.

Берлин предприе мярката след като Израел прие планове за разширяване на военната операция в град Газа. Германия заяви, че продължава да подкрепя правото на израелците са защитават страната си, но не може да предоставя оръжие за война, която отнема живота на стотици хиляди цивилни. На предложеноето за 60-дневно прекратяване на огъня в Газа, прието от палестинската радикална организция "Хамас", Израел отговори с искане за незабавно освобождаване на всички заложници.