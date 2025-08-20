БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Гроздан Караджов: Не са открити нарушения на плавателното средство в Несебър

У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов коментира инцидента в Несебър, при който 8-годишно дете загина след скок с парашут.

"Не самият парасейлинг, а годността на морското средство за плаване подлежи на контрол от "Морска администрация". Пропуски в този контрол аз в конкретния случай не намерих, макар че веднага направих необходимата проверка. В началото на сезона е извършена така наречената първоначална проверка в годността на плавателните средства. Извършена е и проверка, инцидентна, която е станала на 16 юли, коята е била както на плавателното средство, така и в случая на капитана. Нарушения не са открити. Проверен е и същият този център за водни развлечения. Също не са открити нарушения по линия на спазване на закона и на тази наредба", каза Гроздан Караджов.

Караджов заяви, че целта на правителството е да превърне железопътния транспорт в гръбнак на обществения транспорт в страната.

"Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и непровеждане на реформи", отбеляза Караджов.

Той обясни, че в Плана за възстановяване и устойчивост е записано, че трябва бъде проведена реформа в пътническите железопътни превози и срокът е до края на годината.

"Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците. Има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги, макар че още от 2019 г. има такава възможност", каза Гроздан Караджов.

