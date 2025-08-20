Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на НСО

Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура. Това каза министър-председателят Росен Желязков в началото на днешното заседание на правителството.

Премиерът изтъкна, че в МРРБ бяха проведени няколко срещи по темата и министърът е възложил процедура за подробен инвестиционен план и проучване за изграждане на язовир Черни Осъм, на приспивателна станция, на водноелектрическа централа и на довеждащ водопровод.

„ Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за преструктуриране на предложенията си и да ги насочи преимуществено към изграждане на ВиК структура. Особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляване на валежи амортизирана ВиК система и използване на питейна вада за непитейни цели създават тези проблеми, като ангажиментът който ние поемаме е да вложим административен и финансов ресурс по преодоляването на десетилетните загуби. ВиК холдингът и ВиК операторът следва да започнат ремонти на всички проблемни участъци, където ВиК мрежата е в най-лошо състояние ката предложат и търсене на нови водоизточници", каза премиерът Росен Желязков.

Премиерът е възложил на областния управител да свика кризисен щаб и да му се докладна на седмична база.

Той коментира и трагедията в Несебър, в която загина 8-годишно дете. По думите му случилото се в Несебър е изключителна човешка трагедия, за която не можем да сме равнодушни и безучастни по темата какви биха могли да бъдат ангажиментите на публичните власти по регулиране на тези дейности. Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита с регулаторни режими, каза премиерът

"Възложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности, дори с риск да бъдем упреквани, че държавата „интервенира там, където не ѝ е мястото“, каза премиерът Росен Желязков

От думите му стана ясно, че такива инциденти показват, че мястото на държавата е да осигури превенция. Премиерът каза, че очаква предложения на ниво закон още преди да е приключил летният сезон.

"Инцидент като този показват, че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и по-висока степен на дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, от една страна, и от друга – извършването на дейности, които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип като търговска дейност, държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция по отношение на безопасността и на намаляване на риска, както и последващ контрол", коментира министър-председателят.

Това е тема, която засяга не само атракционите по въздух, но и по вода и суша, посочи още Желязков. По думите му, когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме ясно сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима, отбеляза още той. Премиерът добави, че това е необходимо особено при случаи, когато рискови развлекателни атракционни дейности се упражняват от малолетни и непълнолетни деца. По думите му ангажиментът е и на възрастните, които отговарят за децата, но и на институциите.

Премиерът Желязков обяви, че Министерски съвет ще предложи на президента ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на Национална служба охрана. По думите му това е част от предвидената в закона процедура.

"МС ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ", каза Желязков.

От друга страна обаче по въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където правомощията са вменени от Конституцията на правителството, не виждаме подобен подход, коментира Желязков. Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък, добави премиерът.