БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илън Мъск спира създаването на политическата си партия?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Илън Мъск спира създаването на политическата си партия. Това твърди изданието "Уол Стрийт Джърнъл", като се позовава на свои източници.

Това се случва малко повече от месец след като милиардерът обяви, че създава нова формация след допитване до последователите си в платформата "Екс". Партията трябваше да се казва "Америка", а целта й - да върне свободата. Според публикацията, Мъск спира проекта, за да запази близките си отношения с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Ванс се счита за потенциален наследник на движението "Да направим Америка велика отново" и кандидат за държавен глава на Републиканската партия на изборите през 2028.

ИлънМъск се включи активно в предизборната кампания на президента ДоналдТръмп, след това беше и част от администрацията на Белия дом, но след това отношенията между бизнесмена и държавния глава се влошиха. Близки до Мъск казват, че той не се отказал официално да прави партия и че може да размисли с наближаването на междинните избори за Конгрес догодина.

#Илън Мъск #партия

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
2
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
3
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
4
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
5
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
6
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: САЩ

Белият дом с профил в ТикТок
Белият дом с профил в ТикТок
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее" Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
Чете се за: 02:05 мин.
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде?
Чете се за: 03:45 мин.
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика
Чете се за: 04:25 мин.
Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд Тръмп? Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд Тръмп?
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен? Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август? Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ