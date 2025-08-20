Илън Мъск спира създаването на политическата си партия. Това твърди изданието "Уол Стрийт Джърнъл", като се позовава на свои източници.



Това се случва малко повече от месец след като милиардерът обяви, че създава нова формация след допитване до последователите си в платформата "Екс". Партията трябваше да се казва "Америка", а целта й - да върне свободата. Според публикацията, Мъск спира проекта, за да запази близките си отношения с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Ванс се счита за потенциален наследник на движението "Да направим Америка велика отново" и кандидат за държавен глава на Републиканската партия на изборите през 2028.

ИлънМъск се включи активно в предизборната кампания на президента ДоналдТръмп, след това беше и част от администрацията на Белия дом, но след това отношенията между бизнесмена и държавния глава се влошиха. Близки до Мъск казват, че той не се отказал официално да прави партия и че може да размисли с наближаването на междинните избори за Конгрес догодина.



