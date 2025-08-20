БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Според Асоциацията на производителите на рибни продукти проблемът засяга стопанствата в цялата страна

Високите температури и маловодието доведоха до масово измиране на рибата в пъстървовите стопанства. Според Асоциацията на производителите на рибни продукти проблемът засяга стопанствата в цялата страна, като на места щетите са до 80%.

Килограми мъртва риба събира всяка сутрин Пламен Мочовски в рибарника си в родопското село Триград. От 25 години той се занимава с производството на зарибителен материал и за първи път се сблъсква с проблема в такива мащаби.

"За първи път виждам такова маловодие и за първи път замерваме такива високи температури на водата - до 24-25 градуса, което се дължи на маловодието. Заради ниската скорост на водата, реката силно се загрява от слънцето. Това е основната причина да умира рибата", каза Пламен Мочовски.

Той произвежда зарибителен материал както от така наречената "американка", така и от балканска пъстърва, който пък се използва от горските стопанства и ловно-рибарските дружества за зарибяване на реките, за да се възстанови и запази популацията на балканската пъстърва. В рибарника си това лято е заложил 1 милион и 500 хиляди броя хайвер, от който се надявал да отгледа малки рибки.

"Очаквах около 1 милион и 200, 1 милион и 300 хиляди рибки, които да са до 10 грама и над 10 грама, но за съжаление – ужас. Заради недостатъчното кислород в водата, точно тези рибки умират. До момента в бройки имам загуба на 190 хиляди рибки, които са над 10 грама. Ако ги смятаме, това е тон и 900. А цената на 10 грамовата риба - средно 22 лева за килограм. При тези загуби, аз не виждам как може да продължи стопанството да работи", коментира Пламен Мочовски.

В стопанството са сложили помпи, за да повишат оттока и обогатяването с кислород на водата в басейните. Но това е временно решение. От Асоциацията на производителите на рибни продукти в България вече са алармирали за проблема Министерството на земеделието. Официално са поискали спасително подпомагане на пъстървовите стопанства по програмата "De minimis". Отговорът на Държавен фонд "Земеделие" ще е през есента. Надеждата на Пламен Мочовски е той да е положителен и рибките му да оцелеят, докато дойде помощта.

#развъдници #село Триград #пъстърва

