Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава

По първоначални данни над 45 000 декара са опожарените площи

Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава
Близо месец вече продължава пожарът в Пирин, който избухна над село Илинденци. През последните дни стихията беше локализирана, но все още пожарът не е напълно потушен.

„Днес на терен сме служителите на двете Държавни горски стопанства „Струмяни“ и „Сандански“, както и служители на пожарната. Обхождаме периметъра на пожара и където има тлеещи дънери – окопаваме, зариваме, обливаме с вода, където можем и където е необходимо“, обясни в "Денят започва" инженер Иван Ризов, директор на Държавно горско стопанство „Струмяни“.

Той обясни, че по периферията на пожара няма горене и обобщи, че пожарът е локализиран и не се разпространява.

„Последните дни пожарът се развиваше в трудно достъпен район, така че там са ни насочени усилията. Стига се до някъде с автомобили, включително и пожарни, но се ходи доста и пеша. Където можем да използваме пожарните автомобили, ги използваме, но това е трудно към момента. Теренът е пресечен и труден, ходи се пеша, с ръчни инструменти се окопават такива дънери, които все още тлеят“, обясни още той.

Той изрази надежда в най-скоро време да обявят, че пожарът е ликвидиран.

А иначе равносметката е, че по първоначални данни над 45 000 декара са опожарените площи.

Вижте повече в прякото включване на Станислава Христова.

