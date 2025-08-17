БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата край Илинденци и Плоски

При необходимост ще се включи и летателна техника, но на този етап не се налага намесата на такава

Продължава работата по потушаването на двете огнища в Пирин - над село Илинденци и над село Плоски.

И днес в гасенето участват над 120 души - огнеборци, горски, военни, доброволци, както и служители на Национален парк “Пирин”.

При необходимост ще се включи и летателна техника, но на този етап не се налага намесата на такава. Надеждата на екипите е през следващите няколко часа двете огнища да бъдат напълно потушени.

