Какво време ни очаква до края на месец август?

След жегите дойде дългоочакваното захлаждане. 12 области бяха с жълт код за обилни валежи, което облекчи многото райони, където имаше пожари заради големите горещини.

"В централните планински райони, също и в югоизточните на Странджа, паднаха значителни количества валежи от порядъка на 40 до 60 литра на квадратен метър. Тази сутрин, заради повечето облачност, по-високи са температурите в Източна България. Те достигат от 15° до 18°, по крайбрежието на морето и до 20°. В останалата част на страната са предимно между 10 и 15°. Предстои много бързо и чувствително повишение на температурите през следващите две денонощия. Първо за днес. Облачността ще намалее, ще се установи слънчево време и започва постепенно повишение на температурите. Максималните температури днес ще са между 26 и 31°. В София около 29°. Ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места днес ще превали краткотрайно. В четвъртък и петък ще бъде изцяло слънчево време със значително повишение на температурите. В петък максималните на места ще достигат до 37-39 градуса°. По-късно през деня в петък и през нощта срещу събота ще премине още един студен атмосферен фронт. В страната ще има краткотрайни валежи с гртмотевични бури и отново относително понижение на температурите с 5 до 7 градуса°", каза Красимир Стоев, синоптик от НИМХ.

До края на месеца тенденцията е на предимно слънчево време с постепенно повишение на температурите.