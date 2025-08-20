БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Какво време ни очаква до края на месец август?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След жегите дойде дългоочакваното захлаждане. 12 области бяха с жълт код за обилни валежи, което облекчи многото райони, където имаше пожари заради големите горещини.

"В централните планински райони, също и в югоизточните на Странджа, паднаха значителни количества валежи от порядъка на 40 до 60 литра на квадратен метър. Тази сутрин, заради повечето облачност, по-високи са температурите в Източна България. Те достигат от 15° до 18°, по крайбрежието на морето и до 20°. В останалата част на страната са предимно между 10 и 15°. Предстои много бързо и чувствително повишение на температурите през следващите две денонощия. Първо за днес. Облачността ще намалее, ще се установи слънчево време и започва постепенно повишение на температурите. Максималните температури днес ще са между 26 и 31°. В София около 29°. Ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места днес ще превали краткотрайно. В четвъртък и петък ще бъде изцяло слънчево време със значително повишение на температурите. В петък максималните на места ще достигат до 37-39 градуса°. По-късно през деня в петък и през нощта срещу събота ще премине още един студен атмосферен фронт. В страната ще има краткотрайни валежи с гртмотевични бури и отново относително понижение на температурите с 5 до 7 градуса°", каза Красимир Стоев, синоптик от НИМХ.

До края на месеца тенденцията е на предимно слънчево време с постепенно повишение на температурите.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
2
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
3
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
4
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд Тръмп?
5
Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
6
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Времето

Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Код жълто за валежи във вторник Код жълто за валежи във вторник
Чете се за: 02:40 мин.
Слънчево и горещо в средата на седмицата и нова валежна обстановка в събота Слънчево и горещо в средата на седмицата и нова валежна обстановка в събота
Чете се за: 02:25 мин.
Нова седмица - чакано захлаждане Нова седмица - чакано захлаждане
Чете се за: 02:05 мин.
Временно захлаждане и валежи в понеделник и вторник Временно захлаждане и валежи в понеделник и вторник
Чете се за: 02:42 мин.
Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен? Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мъгливо сутринта, слънчево следобед Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Белият дом с профил в ТикТок
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ