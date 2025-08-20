Ще има ли частни железопътни превозвачи у нас?

На редовното си заседание днес кабинетът ще обсъди правилата за възлагане чрез обществени поръчки на железопътен превоз в страната на частни превозвачи. Според проекта услугата ще бъде възложена от държавата чрез дългосрочни договори, които ще следват най-добрите европейски практики.



Предвижда се възлагането да бъде на регионален принцип, на три лота – за западен, северен и южен регион. Всеки от лотовете ще включва и второстепенните линии. Планираната продължителност на договорите е 12 години. Според предварителният дневен ред на правителството, премиерът трябва да представи доклад за изпълнение на Плана за намаляване на административната тежест.

Мерките предвиждат промени в 91 закона и предвиждат намаляване на срокове, служебно събиране на информация и отпадане на документи, които се изискват