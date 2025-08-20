БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ще има ли частни железопътни превозвачи у нас?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Политика
Запази

Кабинетът ще обсъди правилата за възлагане чрез обществени поръчки на железопътен превоз в страната на частни превозвачи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На редовното си заседание днес кабинетът ще обсъди правилата за възлагане чрез обществени поръчки на железопътен превоз в страната на частни превозвачи. Според проекта услугата ще бъде възложена от държавата чрез дългосрочни договори, които ще следват най-добрите европейски практики.

Предвижда се възлагането да бъде на регионален принцип, на три лота – за западен, северен и южен регион. Всеки от лотовете ще включва и второстепенните линии. Планираната продължителност на договорите е 12 години. Според предварителният дневен ред на правителството, премиерът трябва да представи доклад за изпълнение на Плана за намаляване на административната тежест.

Мерките предвиждат промени в 91 закона и предвиждат намаляване на срокове, служебно събиране на информация и отпадане на документи, които се изискват

#частни жп превози #Министерски съвет

Последвайте ни

ТОП 24

Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
1
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
2
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
3
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
4
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд Тръмп?
5
Какви са коментарите на европейските лидери след срещата с Доналд...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
6
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: У нас

Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай
Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай
Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая
Чете се за: 00:45 мин.
Мъгливо сутринта, слънчево следобед Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Чете се за: 02:12 мин.
"Моля ви, пуснете ме": Хуманно гледане на животни поискаха 110 000 българи "Моля ви, пуснете ме": Хуманно гледане на животни поискаха 110 000 българи
Чете се за: 02:55 мин.
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
5204
Чете се за: 03:42 мин.
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Мъгливо сутринта, слънчево следобед Мъгливо сутринта, слънчево следобед
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Ще има ли частни железопътни превозвачи у нас?
Чете се за: 00:57 мин.
Политика
Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Белият дом с профил в ТикТок
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ