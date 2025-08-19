БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

Спортни новини 19.08.2025 г., 20:50 ч.

Спорт
спортни новини
#спортни новини

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
Чете се за: 03:32 мин.
Чете се за: 06:25 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 06:52 мин.
Чете се за: 02:45 мин.
Чете се за: 02:52 мин.
Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 03:27 мин.
