"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци

И един разказ от бобовдолското село Бабинска река. Когато институциите не ти помагат се заемаш сам, разказва местният жител Сашо Симеонов. Той сам си направи шаблони и пътни знаци, за да ограничи скоростта на автомобилите в селото.

Главната улица в село Бабинска река прилича повече на магистрала, отколкото на селски път, жалват се местните хора.

Николай Бачев: "Тука се движат със 100 км може би и повече. Извънредно много бързо. Номерът не можеш да ѝ видиш ако си малко по-възрастен". Костадинка Захариева: "Много бързо, требва нещо да се реши".

И местният жител Сашо Симеонов решил – сам да си направи шаблони и пътни знаци, за да призове шофьорите да карат по-бавно през населеното място

"Ето и от двете страни, и от ляво и от дясно".

На десет места в селото поставил призив към шофьорите да се движат с 40 км/час.

Сашо Симеонов: Понеже ми писна, тъй като няма никаква организация и решение на въпроса и се наложи да направя първия шаблон и започнах от първия стълб, до тук са 10 места, било на стълба, било на електротабло или пък кофа за боклук, написах на десет места 40 км, обаче никой не обръща абсолютно никакво внимание.

Направил и втори шаблон, дори и трети.

"Направих големия за асфалта хоризонтално да го поставя и третия– молба „желателно е 40 км".

Знаците не дават особен резултат, признава Сашо Симеонов, затова написал и жалба до общината в Бобов дол с молба да се изградят легнали полицаи. От два месеца чака отговор.

Сашо Симеонов: "На съседа му предложих ние собственоръчно да си направим, има възможност сами сме виждали има и гумени легнали полицаи или пък цели гуми, но ми казаха, че това е противозаконно – ако недай си Боже някой от болтовете изхвърчи и спука някоя гума аз съм подсъдим".

От общината в Бобов дол ни увериха, че предложението за изграждане на ограничители на скоростта по главната улица на село Бабинска река е разгледано и легнали полицаи ще бъдат изградени в най-кратки срокове.