БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

Над 200 други нарушения регистрираха сливенските полицаи през почивните дни по "Тракия"

пореден рекорд магистралата нагъл шофьор кара 218
Слушай новината

Скорост от 218 километра в час и още над 200 други нарушения регистрираха сливенските полицаи през почивните дни по автомагистрала "Тракия". Сред най-фрапиращите случаи е на два автомобила, които са се движили след служебен автомобил със специален режим, за да се възползват от възможността за по-бързо придвижване.

Гражданин пък опитал да подмени фалшива британска шофьорска книжка с българска.

Двамата най-големи нарушители са се движили с 218 И 204 километра в час. Глобата за движение с 218 километра вече е платена – 800 лева.

главен инспектор Илиян Николов, началник на КАТ Сливен: Водачите все още имат някакво чувство за безнаказаност, но това ще се промени надявам се от 7 септември, когато влязат в сила последните промени в Закона за движение по пътищата и когато започнат да се отнемат свидетелства за управление, дори извън населено място.

Мъж на 36 години пък е опитал легално да се снабди с оригинална шофьорска книжка, представяйки в КАТ Сливен фалшив британски документ.

"Да, това е осми опит от началото на годината. Осем досъдебни производства образувани, четири, от които бързи и три по общия ред. Не мина този опит на този господин, тъй като нашите служители са запознати с начина, по който трябва да проверяват самите свидетелства за управление".

Шофьорските книжки на целия ЕС могат да бъдат проверени в обща платформа, каза още главен инспектор Николов.

#218 километра в час # АМ "Тракия"

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато мъжът й бил на нощно дежурство
5
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
6
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Регионални

Катастрофа затвори пътя между Звъничево и Лозен
Катастрофа затвори пътя между Звъничево и Лозен
НСИ контрира шефката на КЗП НСИ контрира шефката на КЗП
Чете се за: 03:22 мин.
Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ
Чете се за: 01:00 мин.
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
Сериозно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола Сериозно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола
Чете се за: 00:32 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ