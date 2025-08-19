Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч

Скорост от 218 километра в час и още над 200 други нарушения регистрираха сливенските полицаи през почивните дни по автомагистрала "Тракия". Сред най-фрапиращите случаи е на два автомобила, които са се движили след служебен автомобил със специален режим, за да се възползват от възможността за по-бързо придвижване.

Гражданин пък опитал да подмени фалшива британска шофьорска книжка с българска.

Двамата най-големи нарушители са се движили с 218 И 204 километра в час. Глобата за движение с 218 километра вече е платена – 800 лева.

главен инспектор Илиян Николов, началник на КАТ Сливен: Водачите все още имат някакво чувство за безнаказаност, но това ще се промени надявам се от 7 септември, когато влязат в сила последните промени в Закона за движение по пътищата и когато започнат да се отнемат свидетелства за управление, дори извън населено място.

Мъж на 36 години пък е опитал легално да се снабди с оригинална шофьорска книжка, представяйки в КАТ Сливен фалшив британски документ.

"Да, това е осми опит от началото на годината. Осем досъдебни производства образувани, четири, от които бързи и три по общия ред. Не мина този опит на този господин, тъй като нашите служители са запознати с начина, по който трябва да проверяват самите свидетелства за управление".

Шофьорските книжки на целия ЕС могат да бъдат проверени в обща платформа, каза още главен инспектор Николов.