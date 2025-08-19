БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в парламента

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Според вносителите на петицията тази нехуманна практика не може повече да е част от съвременното животновъдството

Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в парламента
Снимка: Карина Караньотова, БНТ
Над 110 000 души поискаха забрана на клетките за телета в България. Пред Народното събрание се проведе протест, а в деловодството беше внесена петиция с искане да се спре жестоката практиката - новородените телета да се слагат в тесни клетки.

Снимки: Карина Караньотова, БНТ

Според вносителите на петицията тази нехуманна практика не може повече да е част от съвременното животновъдството, защото не отговаря на препоръките на Европейския орган за безопасност на храните.

Освен че по този начин се отнемат всички права на животното, то расте в стрес и така и месото му става много по-некачествено. Активистите от организацията "Невидими животни", както и депутати от различни партии ще настояват отглеждането на телета в клетки да се прекрати законово и телетата да се отглеждат заедно.

Събраните подписите бяха в кутии, на които беше нарисувано теле. В цяла Европа също се обсъжда забрана за отглеждане на телета в малки индивидуални клетки.

#забрана за клетки #телета #петиция

