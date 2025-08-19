Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове

Доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен секретар, коментира как ще функционира новата система за ваксини и имунизации.

"Надявам се, безпрепятствено ефективно, тъй като, честно казано, не беше лек и не беше кратък пътят до изграждането на тази система. Имайте предвид, че имунизациите са немалка част от здравната дейност, особено когато говорим за детско здравеопазване. В България ежегодно се правят над 2 милиона имунизации и реимунизации годишно. Всеки общопрактикуващ лекар, в зависимост от своята пациентска листа, изпълнява всеки месец такива дейности. Когато дойдох на работа в София, направихме един преглед и установихме, че един общопрактикуващ лекар, ако трябва да изпълнява точно ангажиментите си, след като направи имунизацията, която може да му отнеме 4-5 минути, после поне 10-15 минути я записва на 5-6 места - в книгата за имунизации, в здравната карта на детето, в отчета, който праща към РЗИ и към Здравна каса. Точно това искаме да избегнем. Лекарите да могат да се съсредоточат върху реалната си работа, да сме сигурни, че информация за децата не се губи, независимо дали ще смените личен лекар, дали той ще отпадне от системата, дали ще отидете да живеете някъде другаде. Това, което е записвано в досието, да остане винаги. Личните лекари освен, че отчитат имунизациите, те правят едни заявки за ваксини, които са всеки месец, за да знаем какви количества са необходими. Това всичко може да го поеме една информационна система и се надяваме, че от септември ще е факт", каза доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен секретар.