БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен секретар, коментира как ще функционира новата система за ваксини и имунизации.

"Надявам се, безпрепятствено ефективно, тъй като, честно казано, не беше лек и не беше кратък пътят до изграждането на тази система. Имайте предвид, че имунизациите са немалка част от здравната дейност, особено когато говорим за детско здравеопазване. В България ежегодно се правят над 2 милиона имунизации и реимунизации годишно. Всеки общопрактикуващ лекар, в зависимост от своята пациентска листа, изпълнява всеки месец такива дейности. Когато дойдох на работа в София, направихме един преглед и установихме, че един общопрактикуващ лекар, ако трябва да изпълнява точно ангажиментите си, след като направи имунизацията, която може да му отнеме 4-5 минути, после поне 10-15 минути я записва на 5-6 места - в книгата за имунизации, в здравната карта на детето, в отчета, който праща към РЗИ и към Здравна каса. Точно това искаме да избегнем. Лекарите да могат да се съсредоточат върху реалната си работа, да сме сигурни, че информация за децата не се губи, независимо дали ще смените личен лекар, дали той ще отпадне от системата, дали ще отидете да живеете някъде другаде. Това, което е записвано в досието, да остане винаги. Личните лекари освен, че отчитат имунизациите, те правят едни заявки за ваксини, които са всеки месец, за да знаем какви количества са необходими. Това всичко може да го поеме една информационна система и се надяваме, че от септември ще е факт", каза доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен секретар.

Д-р Кунчев обясни какви заболявания се наблюдават в страната в момента.

"Това лято, дори за известна изненада за мен, нещата върват много добре. Нямаме някакви сериозни епидемични взривове, засягащи десетки или стотици хора, независимо от какъв характер - хранителен, воден и така нататък. Дори на местата, където очевидно лятото е проблемно, като струпването на страшно много хора по Черноморието. Дори и там нещата са много добре. Имаше, разбира се, повишение на някои заболявания. Знаете, лятото е времето на ентеровирусите. За щастие, включително и лекия подем при Ковид-19, за щастие не водят до някаква, кой знае каква промяна на общата картина. Не е висока заболеваемостта, а и начинът на протичане не е особено тежък. Много малко от хората, които карат Ковид и някои ентеровируси, въобще стигат до лекар", коментира д-р Кунчев.

#летни вируси #ковид #Ангел Кунчев #ваксини

Последвайте ни

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
3
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
4
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
5
Тръмп и Зеленски: Срещата
Какви са щетите след пожара в Българово?
6
Какви са щетите след пожара в Българово?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Здраве

Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
АГ отделението в пернишката болница възобнови работата си АГ отделението в пернишката болница възобнови работата си
Чете се за: 00:57 мин.
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
Д-р Гергана Николова: Продължава практиката на самолечение и прием на антибиотици Д-р Гергана Николова: Продължава практиката на самолечение и прием на антибиотици
Чете се за: 02:42 мин.
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Чете се за: 00:35 мин.
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро Мобилно приложение показва цените на лекарствата в аптеките в левове и в евро
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя? Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Делян Пеевски поиска свикване на извънредно заседание на Комисията...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Поредна нощ на протести в Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дончо Барбалов: Държавата утвърди своята позиция на арбитър в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ