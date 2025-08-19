След разкрития телефонен измамник: Как се стигна до залавянето?

Полицията залови телефонен измамник, задигнал от 90-годишен старец в София сумата от 18 хиляди лева. Той е в ареста с обвинение за измама и може да получи до 6 години затвор.

"Сигналът при нас беше подаден на 13-ти август следобед за извършена телефонна измама за сумата от 17 800 лв. спрямо възрастен човек на 90 години. Благодарение на работа на колегите от СДВР и служителите на 7-мо Районно, в рамките на няколко часа мулето беше установено и съответно задържано. На 15-ти август, след доклад на материалите в СРП на същия беше повдигнато обвинение и беше задържан за срок до 72 часа. В неделния ден състав на Софийски районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Вчера успяхме да върнем и парите на пострадалия гражданин.", гл. инсп. Стефан Попов, началник на сектор "Криминална полиция" в СДВР.

Немалка част от телефонните измами се извършват извън територията на страната, което затруднява работата на разследващите.

"Може да кажем, че измамите в момента се извършат извън територията на България. Една част от тях се извършат от територията на съседна Румъния, но има такива и от територията на други държави. Извършват се от чужбина по простата причина, че така измамниците са по-трудни за разкриване и съответно по този начин затрудняват и нашата работа по тяхното установяване и задържането им. БНТ: В конкретния случай, който коментирахме, колко надълбоко можете да стигнете сега в разплитането на схемата на тази групировка, която стои зад това? Ние продължаваме да работим. Освен човека, който задържахме, продължаваме да работим и в насока за установяване на фактическите извършители на телефонната измама, така наречените "въртачи", както ние ги наричаме. Но тъй като говорим за престъпление, което се извършва дистанционно, само по телефон, просто отнема повече време", заяви гл. инсп. Стефан Попов.

Наблюдава се спад на телефонните измами спрямо предходната година.

